Oscar Piastri è lucido: “Sensazioni positive con la vettura ma le Mercedes sono ancora in fuga”

Oscar Piastri prova a guardare con fiducia al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota australiano ha saputo migliorare manche dopo manche e proprio nella Q3 ha fatto il proprio massimo chiudendo a una manciata di millesimi dal compagno di team.

George Russell si scuote e piazza la migliore prestazione facendo fermare i cronometri sull’1:12.965 con soli 68 millesimi di vantaggio sul vicino di box Andrea Kimi Antonelli, quindi terzo Lando Norris a 315. Quarta posizione proprio per Oscar Piastri a 334 millesimi dalla vetta, quinta per Lewis Hamilton a 361 mentre è sesto Charles Leclerc a 445. Settimo crono per Max Verstappen a 539 millesimi, ottavo Isack Hadjar a 640, nono Arvid Lindblad a 778, mentre è decimo Carlos Sainz a 1.571.

Al termine della Sprint Qualifying il pilota del team di Woking ha raccontato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sports UK: “Le sensazioni erano piuttosto buone. La giornata è stata caotica per tutti. Le Mercedes, però, sembrano ancora molto forti. Vedremo quello che potremo fare domani, dovremo ottimizzare la macchina. Le partenze? La Ferrari al momento è la migliore ma noi e Mercedes piano piano ci stiamo avvicinando”.