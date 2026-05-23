Charles Leclerc lancia l’allarme: “Dobbiamo risolvere i problemi con i freni, per il resto la macchina è ok”

Charles Leclerc non ha troppa voglia di sorridere al termine della Sprint Qualifying del Gran Premio del Canada, sesto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sullo splendido scenario del tracciato di Montreal, intitolato a Gilles Villeneuve, il pilota della Ferrari non ha mai dato la sensazione di poter essere della partita, fermandosi in sesta posizione a debito distacco anche dal compagno di scuderia.

La pole position è stata fissata da George Russell con il tempo di 1:12.965 e 68 millesimi di margine su Andrea Kimi Antonelli, mentre è terzo Lando Norris a 315. Quarta posizione per Oscar Piastri a 334 millesimi, quinta per Lewis Hamilton a 361 mentre è sesto Charles Leclerc a 445. Settimo crono per Max Verstappen a 539 millesimi, ottavo Isack Hadjar a 640, nono Arvid Lindblad a 778, mentre è decimo Carlos Sainz a 1.571.

Al termine della Sprint Qualifying il pilota del team di Maranello ha raccontato le sue sensazioni nel corso della conferenza stampa: “Come chiudiamo questa giornata? Penso soprattutto che dobbiamo risolvere i problemi con i freni, altrimenti sarà un fine settimana molto lungo perché entro nelle curve sperando di non andare dritto. Lo si è visto in diversi punti, specialmente nelle chicane e nel tornantino. A parte questo la macchina mi sembra in buona forma e veloce. Lewis Hamilton oggi ha fatto ottime cose, mentre io devo lavorare ancora sul feeling coi freni per ribaltare tutto domani”.