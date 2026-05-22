Il GP del Canada si avvicina e il confronto tecnico tra i top team entra nel vivo. Giorgio Piola e Biagio Maglienti analizzano tutte le novità attese a Montreal: Mercedes e McLaren preparano la risposta al pacchetto evolutivo che Ferrari ha anticipato a Miami. Le monoposto continuano ad affinarsi sul piano aerodinamico, mentre cresce l’attesa per gli aggiornamenti alle power unit con l’applicazione dell’ADUO. Sul circuito canadese vedremo anche un confronto diretto tra compagni di squadra, in una delle gare più imprevedibili e spettacolari della stagione di Formula 1. Scopri tutte le anticipazioni tecniche, le strategie dei team e i possibili equilibri del weekend di Montreal.