Lewis Hamilton: “Ottime sensazioni dalla macchina, ma nel Q3 gli altri avevano di più dal motore”

Lewis Hamilton ha chiuso al quinto posto le qualifiche Sprint del GP del Canada, appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Montreal, il britannico ha ritrovato sensazioni positive al volante della Ferrari, facendo registrare tempi competitivi nel time attack con gomme medie.

Nel momento decisivo, però, con l’utilizzo delle soft, sono emerse le criticità della Rossa, soprattutto sul fronte della power unit, dove il gap rispetto ai team motorizzati Mercedes continua a farsi sentire. “È stata la mia migliore sessione di qualifiche da parecchio tempo. Con le gomme medie mi sono trovato benissimo, ma nel finale il motore ha fatto la differenza a favore degli altri“, ha dichiarato Hamilton ai media presenti.

Il sette volte campione del mondo ha poi spiegato di aver modificato l’approccio alla preparazione del weekend: “Per questa tappa mi sono preparato in modo leggermente diverso, trascorrendo meno ore al simulatore. Forse anche questo mi ha aiutato“, ha commentato con un sorriso.

Entrando nel dettaglio del lavoro svolto con il team, Hamilton ha aggiunto: “Abbiamo lavorato molto sui dati a nostra disposizione, cercando di ottimizzare ogni aspetto possibile dell’assetto. Questo processo ha trasformato la vettura e spero che queste sensazioni possano confermarsi per l’intero weekend“.

Domani il programma prevede la Sprint Race e le qualifiche che definiranno lo schieramento di partenza del Gran Premio del Canada. Hamilton, capace di precedere il compagno di squadra in Ferrari, Charles Leclerc, sesto al termine della sessione, punta ora a inserirsi nella sfida al vertice tra Mercedes e McLaren.