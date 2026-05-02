F1, Max Verstappen: “La vettura è migliorata ma siamo ancora a mezzo secondo dai primi…”

Max Verstappen centra la quinta posizione nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium il pilota quattro volte campione del mondo ha mosso passi in avanti rispetto alle notevoli difficoltà di inizio anno, conquistando una terza fila importante, precedendo George Russell.

Il miglior tempo nella Sprint Qualifying porta la firma di Lando Norris che ha messo a segno il tempo di 1:27.869 davanti ad Andrea Kimi Antonelli per 222 millesimi. Terza posizione per Oscar Piastri a 239 mentre è quarto Charles Leclerc a 370. Quinta posizione proprio per Max Verstappen con un distacco di 592 millesimi, sesta per George Russell a 624 mentre in settima troviamo Lewis Hamilton a 749. Ottavo Franco Colapinto a 1.451, nono Isack Hadjar a 1.593 mentre è decimo Pierre Gasly a 1.605.

Al termine delle qualifiche sprint il pilota del team Red Bull ha analizzato quanto avvenuto in pista ai microfoni di Sky Sports UK: “La vettura è migliorata ma dobbiamo ancora lavorare. Abbiamo visto che il passo in avanti c’è stato ma siamo ancora a mezzo secondo dai primi. Siamo deboli nel primo settore e nei tratti ad alta velocità. Per il resto siamo cresciuti e anche per questo sono contento”.

L’olandese prosegue nel suo racconto: “Voglio guardare con ottimismo al prosieguo del weekend. La macchina sta crescendo e ora siamo ampiamente davanti a metà gruppo. Vedremo domani come andremo tra Sprint Race e qualifiche”.