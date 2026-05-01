A che ora Sprint e qualifiche di F1 su TV8, GP Miami 2026: programma in chiaro

Il quarto weekend del Mondiale 2026 di F1 vedrà la andare in scena la seconda Sprint stagionale, dalle ore 18.00 italiane, seguita dalle qualifiche classiche sul tracciato di Miami, dove si deciderà il secondo vincitore della gara breve, nella quale le Ferrari dovranno provare a rosicchiare punti in classifica alle Mercedes.

Nella serata italiana di domani, sabato 2 maggio, alle ore 22.00 italiane, andranno poi in scena le qualifiche classiche del GP di Miami, quarta tappa del Mondiale 2026 di F1. Diretta della Sprint e delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.

Le immagini del quarto GP stagionale della F1 2026, il GP di Miami, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.

CALENDARIO GP MIAMI F1 2026

Sabato 2 maggio

18.00 F1, GP Miami: Sprint – Diretta TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

22.00 F1, GP Miami: qualifiche – Diretta TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K

PROGRAMMA GP MIAMI F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 HD.

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it.

Diretta Live testuale: OA Sport.

PROGRAMMA TV8 IN CHIARO

Sabato 2 maggio

18.00 F1, GP Miami: Sprint – Diretta TV8 HD, tv8.it

22.00 F1, GP Miami: qualifiche – Diretta TV8 HD, tv8.it