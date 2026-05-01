Formula 1GP Miami
F1, risultati e classifica FP1 GP Miami 2026: Leclerc davanti a tutti. Quarto Hamilton, 5° Antonelli
Il Mondiale di F1 2026 è ripreso oggi, venerdì 1° maggio, con il GP di Miami, valido come quarta prova del calendario. Nella tardo pomeriggio italiano si è disputata la prima sessione delle prove libere, della durata di 90′, che fa da preludio alle qualifiche sprint, in programma a partire dalle ore 22.30 italiane.
Si pone davanti a tutti il monegasco Charles Leclerc con la Ferrari, primo in 1:29.310, che precede il neerlandese Max Verstappen, secondo con la Red Bull a 0.297, e l’austaliano Oscar Piastri con la McLaren, terzo a 0.448.
Quarto posto per l’altra Ferrari del britannico Lewis Hamilton, che si ferma a 0.467 dal compagno di squadra, mentre è quinto l’italiano Kimi Antonelli con la Mercedes, staccato di 0.769, precedendo di un soffio il britannico George Russell, sesto con l’altra Mercedes a 0.790.
RISULTATI E CLASSIFICA FP1 GP MIAMI F1 2026
1 Charles Leclerc Ferrari 1:29.310
2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.297
3 Oscar Piastri McLaren +0.448
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.467
5 Kimi Antonelli Mercedes +0.769
6 George Russell Mercedes +0.790
7 Lando Norris McLaren +0.898
8 Pierre Gasly Alpine +1.277
9 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.563
10 Carlos Sainz Williams +1.620
11 Franco Colapinto Alpine +1.705
12 Alexander Albon Williams +1.714
13 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.781
14 Gabriel Bortoleto Audi +1.801
15 Nico Hulkenberg Audi +2.285
16 Esteban Ocon Haas F1 Team +2.325
17 Liam Lawson Racing Bulls +2.338
18 Sergio Perez Cadillac +2.737
19 Fernando Alonso Aston Martin +3.283
20 Valtteri Bottas Cadillac +3.452
21 Arvid Lindblad Racing Bulls +3.552
22 Lance Stroll Aston Martin +3.649