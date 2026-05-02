Rivoluzione a Miami: McLaren di nuovo davanti, Mercedes arretra e Ferrari progredisce meno del previsto

Dalle qualifiche di Suzuka alla Sprint Qualifying di Miami sono trascorsi 34 giorni, ma in realtà sembra di aver fatto un tuffo nel passato per quanto visto oggi sul circuito della Florida. Il dominio incontrastato della Mercedes sul giro secco è svanito nel nulla (Kimi Antonelli 2° e George Russell addirittura 6°), mentre tutti gli altri top team hanno effettuato un grande passo in avanti grazie agli sviluppi ricompattando il gruppo di testa.

La scuderia più forte del venerdì è stata risultati alla mano la McLaren, che archivia il primo posto di Lando Norris ed il terzo di Oscar Piastri nella Sprint Qualifying dopo aver dimostrato un buon ritmo sin dalle prove libere grazie all’introduzione di un massiccio pacchetto di aggiornamenti (il primo dai test invernali) che ha consentito alla MCL40 di esaltarsi a Miami su una pista in cui gli uomini papaya avevano dominato in lungo e in largo nel 2025.

Segnali tutto sommato incoraggianti ma a conti fatti il piatto piange in casa Ferrari, estremamente competitiva almeno con Charles Leclerc sulla mescola media (e nel long-run in ottica Sprint e gara) per poi pagare dazio nel momento decisivo sulle soft dovendosi accontentare di un quarto e settimo posto che non possono rendere soddisfatti gli uomini di Maranello in attesa di dimostrare tutto il potenziale della nuova SF-26 sulla lunga distanza.

Da segnalare anche i progressi della Red Bull, con Max Verstappen che è passato dall’eliminazione nel Q2 di Suzuka alla quinta piazza odierna nella Sprint Qualifying di Miami battendo addirittura una Mercedes ma restando comunque ad un gap di circa sei decimi dalla vetta. Situazione difficile da decifrare per il team capitanato da Toto Wolff, che avrà comunque la possibilità di rifarsi nel prosieguo del weekend e soprattutto quando andrà al contrattacco dei rivali con gli aggiornamenti sulla W17.