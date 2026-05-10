Perché Lorenzo Musetti era fasciato contro Cerundolo? Il problema fisico a Roma e la prossima partita

Lorenzo Musetti è riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, ma le condizioni fisiche del toscano destano un po’ di preoccupazione in vista del prosieguo dell’avventura sulla terra rossa di Roma. Il 24enne ha avuto la meglio sull’argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo oltre due ore di battaglia, ma ha dovuto fare i conti per l’intera partita con delle criticità che non tranquillizzano in vista del prossimo match contro il norvegese Casper Ruud, in programma martedì 12 maggio.

Il numero 10 del mondo si è presentato al Foro Italico con una vistosa fasciatura alla gamba sinistra e diversi movimenti su quel lato sono sembrati macchinosi, poco fluidi e a tratti sofferti. Non sono mancate le smorfie sul volto del nostro portacolori, che in questa stagione ha dovuto fare i conti con diversi problemi (a cominciare da quello patito nei quarti di finale degli Australian Open, quando era in vantaggio contro Novak Djokovic) che lo hanno fortemente frenato.

Il nostro portacolori ha stretto i denti e ha conquistato il successo, ma ora la situazione è tutta da valutare. Lo stesso giocatore ha dichiarato di avere accusato anche dei crampi nel corso del pomeriggio e che non è stato facile trovare la via d’uscita contro un rivale decisamente abile sul mattone tritato, ma ha provato a essere ottimista affermando di essere ben concentrato sul riposo e di guardare già al prossimo confronto: basterà il lunedì di recupero per ritrovare la condizione e ingaggiare una bella battaglia con uno specialista di questa superficie?