Lorenzo Musetti: “Avevo i crampi, difficile trovare la via di uscita. Penso al riposo e alla prossima partita”

Lorenzo Musetti ha sconfitto l’arcigno argentino Francisco Cerundolo con il punteggio di 7-6(7), 6-4 dopo due ore e quattordici minuti di autentici battaglia, riuscendo così a qualificarsi agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia. Il toscano ha superato un avversario decisamente impegnativo sulla terra rossa e ha arginato il fastidio fisico alla coscia sinistra, visibilmente fasciata già alla vigilia dell’incontro andato in scena a Roma.

Il numero 11 del mondo ha avuto la meglio sul numero 27 del ranking ATP e ora si proietta verso la durissima battaglia con il norvegese Casper Ruud, dato in ottima forma e che tra un paio di giorni potrebbe partire con i favoriti del pronostico considerando la condizione fisica tutt’altro che ottimale del 24enne, il quale sta ingaggiando una battaglia a distanza con il kazako Alexander Bublik per rientrare nella top-10 della graduatoria internazionale.

Lorenzo Musetti ha analizzato la propria prestazione nella consueta intervista a caldo rilasciata direttamente in campo: “Ho sofferto fin dall’inizio, mi aspettavo una partita difficile, contro un amico per altro. Può giocare benissimo su questa superficie, io avevo il pubblico come vantaggio e credo di avere gestito bene la situazione“.

Il toscano hai poi proseguito, soffermandosi sulla propria condizione fisica: “Non ho finito al 100%, ma sto già pensando al riposo e a giocare la prossima partita. Avevo un po’ di crampi, non è stato facile trovare una via di uscita, ma sono riuscito a rimanere lì e a lottare. Soddisfazione immensa, oggi ero molto emozionato“.