Dove vedere in tv Sinner-Ofner, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Si chiude il secondo turno del tabellone di singolare maschile dell’ATP Masters 1000 di Roma 2026 di tennis, ed oggi, sabato 9 maggio, ci sarà l’esordio dell’azzurro Jannik Sinner, numero 1 del seeding e del mondo, che affronterà l’austriaco Sebastian Ofner.

L’incontro sarà il quarto previsto sul Campo Centrale, con il programma che si aprirà alle ore 11.00, ma in ogni caso il match inizierà non prima delle ore 19.00: si tratta della prima sfida tra i due sul circuito maggiore, ma a livello Challenger c’è un precedente, in finale ad Ortisei nel 2019, vinto da Sinner.

Il match tra Jannik Sinner e Sebastian Ofner sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire). Diretta streaming gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV. OA Sport vi offrirà inoltre la Diretta Live testuale del match.

CALENDARIO ATP ROMA 2026

Sabato 9 maggio

Campo Centrale – Dalle ore 11.00

Tomas Machac (Cechia)-Daniil Medvedev (Russia, 7)

Non prima delle ore 13.00

Jasmine Paolini (Italia, 9)-Elise Mertens (Belgio, 21)

A seguire

Aryna Sabalenka (Bielorussia, 1)-Sorana Cirstea (Romania, 26)

Non prima delle 19.00

Jannik Sinner (Italia, 1)-Sebastian Ofner (Austria) – Diretta tv su TV8 HD e Sky Sport (canali precisi da definire)

PROGRAMMA ATP ROMA 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in chiaro su TV8 HD ed in abbonamento su Sky Sport (canali precisi da definire).

Diretta streaming: gratuita su tv8.it ed in abbonamento su Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: OA Sport.