ATP Roma 2026, vittoria all’esordio per Zverev. Fuori Djokovic e De Minaur

Il fitto programma di incontri del venerdì del Foro Italico propone i match del secondo turno della parte alta del torneo ATP di Roma. Esordio vincente per Alexander Zverev, secondo favorito del tabellone, mentre le grandi sorprese di giornata sono le eliminazioni di Novak Djokovic e Alex de Minaur, quest’ultimo piegato dal redivivo Arnaldi.

Il qualificato croato Dino Prizmic, numero 79 del ranking ATP, firma il colpaccio di giornata ed elimina il serbo Novak Djokovic, numero tre del tabellone, 2-6 6-2 6-4 in due ore e diciassette minuti. Alexander Zverev, testa di serie numero 2, si aggiudica il derby con il connazionale Daniel Altmaier 7-5 6-3 in un’ora e quarantacinque minuti. All’esordio nel torneo Lorenzo Musetti, testa di serie numero 8, regola il francese Giovanni Mpetshi Perricard 6-4 6-4 in un’ora e ventotto minuti e sfiderà nei sedicesimi l’argentino Francisco Cerundolo.

Luciano Darderi piega il tedesco Yannick Hanfmann 6-4 6-4 in un’ora e trentuno minuti. Lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 32, regola il portoghese Nuno Borges 7-6(4) 6-4 in un’ora e cinquantasette minuti. L’encomiabile Matteo Arnaldi firma l’impresa e rimonta l’australiano Alex de Minaur 4-6 7-6(5) 6-4, testa di serie numero sei, al termine di una maratona di due ore e cinquantasette minuti. Il russo Karen Khachanov, tredicesima testa di serie, piega il kazako Alexander Shevchenko 6-4 6-4 in un’ora e quarantaquattro minuti.

Il ceco Jiri Lehecka, undicesimo favorito del tabellone, batte il tedesco Jan-Lennard Struff 7-6(4) 6-3 in un’ora e ventisei minuti. Supera di slancio l’esame esordio Casper Ruud. Il norvegese, testa di serie numero ventitré, liquida lo statunitense Zachary Svajda 6-1 6-3 in un’ora e tre minuti.

L’olandese Botic Van de Zandschulp rimonta l’americano Aleksandar Kovacevic 2-6 6-2 7-6(5) in due ore e dieci minuti. L’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25, travolge il cileno Alejandro Tabilo 6-0 6-2 in un’ora e dieci minuti. Il belga Alexander Blockx doma l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero 29, 6-7(5) 6-3 6-4 in due ore e ventidue minuti.

L’americano Learner Tien, diciannovesimo favorito del tabellone, domina Damir Dzumhur 6-2 6-1 in un’ora e nove minuti. Lo statunitense Tommy Paul piega l’australiano Aleksandar Vukic 6-4 6-2 in un’ora e ventuno minuti. Alexander Bublik, testa di serie numero 9, domina l’argentino Sebastian Baez 6-1 6-2 in un’ora.