Luciano Darderi liquida in due set Yannick Hanfmann e approda al terzo turno di Roma

Vince e convince Luciano Darderi nel suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 di Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’italo-argentino, numero 20 del ranking mondiale, ha avuto vita relativamente facile contro il tedesco Yannick Hanfmann, numero 59 ATP, battuto con un doppio 6-4 in un’ora e 31 minuti di gioco. Una prestazione solida e autoritaria per Darderi, bravo a leggere perfettamente il match, imponendo il proprio ritmo da fondo campo e piegando progressivamente la resistenza dell’avversario. Grazie a questo successo, l’azzurro accede al terzo turno, dove lo attenderà l’americano Tommy Paul: un incrocio tutt’altro che semplice.

Nel primo set Luciano è chirurgico nel colpire nel momento decisivo. Già nel terzo game, variando con efficacia ritmo e profondità, Darderi sorprende Hanfmann e conquista il break che indirizza il parziale. Il tedesco prova a restare in scia affidandosi ai turni di servizio successivi, ma il tennista di origini sudamericane è impeccabile alla battuta: non concede palle break e amministra il vantaggio fino al 6-4.

L’avvio del secondo set è più complicato per Darderi, costretto subito ad annullare una palla break. L’italo-argentino, però, reagisce con lucidità affidandosi al servizio. Anche Hanfmann, nel game successivo, riesce a salvarsi ai vantaggi da una situazione delicata. È però un passaggio momentaneo, perché Darderi torna rapidamente a dettare il gioco da fondo campo e nel quinto game strappa a zero il servizio al rivale. Un break che rappresenta la svolta definitiva dell’incontro. Da quel momento Luciano controlla senza esitazioni e, nel decimo game, chiude la sfida con un ace centrale per il definitivo 6-4.

Le statistiche confermano la superiorità dell’azzurro. Darderi ha messo a segno sei ace, commettendo un solo doppio fallo. Non eccezionale la percentuale di prime in campo (53%), ma estremamente efficace la resa, con l’84% dei punti conquistati. Positivi anche i numeri con la seconda, che gli hanno garantito il 61% dei punti vinti. A completare il quadro, i 17 colpi vincenti e appena 12 errori gratuiti, dati nettamente migliori rispetto al bilancio di Hanfmann, fermo a 27 vincenti e 30 errori non forzati.