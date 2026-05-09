Dove vedere in tv Pellegrino-Fils, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Vivere, senza alcuna pressione di sorta, una prestigiosa occasione di crescita al cospetto di uno dei giocatori più forti del circuito che nelle ultime settimane ha perso solamente contro Jannik Sinner. Nel secondo turno degli Internazionali d’Italia Andrea Pellegrino, giocatore proveniente dalle qualificazioni, affronta il francese Arthur Fils, testa di serie numero 15. Il match sarà il quinto in programma sulla BNP Paribas e chiuderà un programma che inizierà alle 11:00.

Il giocatore pugliese ha guadagnato il pass per il prestigioso appuntamento grazie al successo in rimonta ottenuto al primo turno sul connazionale Luca Nardi. Pellegrino ha certamente trovato fiducia nei suoi meccanismi di gioco nelle tre partite vinte sulla terra capitolina, se si considerano le due del tabellone di qualificazione, il compito che lo attende è però certamente improbo.

Il transalpino, reduce dal grave infortunio alla schiena che lo ha costretto a riposo forzato per tutta la seconda parte del 2025, è rientrato in grande stile. Negli ultimi due tornei disputati Fils ha trionfato a Barcellona e si è fermato in semifinale a Madrid al cospetto del numero 1 del mondo. La mancanza di precedenti rende il confronto un inedito assoluto. Chi si qualifica affronta nei sedicesimi il vincente del confronto Tiafoe-Buse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Pellegrino-Fils, secondo turno del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport (canali esatti da definire). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO PELLEGRINO-FILS ATP ROMA 2026

Sabato 9 maggio

BNP Paribas Arena-dalle 11:00

Coco Gauff (USA, 3)-Solana Sierra (ARG)

A seguire

Felix Auger-Aliassime (CAN, 4)-Mariano Navine (ARG)

A seguire

Flavio Cobolli (ITA, 10)-Terence Atmane (FRA)

Non prima delle 17:00

Viktorija Golubic (SUI)-Mirra Andreeva (8)

A seguire

Andrea Pellegrino (ITA, Q)–Arthur Fils (Fra, 15) – Diretta tv Sky Sport

PROGRAMMA PELLEGRINO-FILS: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport ( canali da definire)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta Live testuale: OA Sport