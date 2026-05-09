Dove vedere in tv Cobolli-Atmane, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Oggi, sabato 9 maggio, Flavio Cobolli farà il proprio esordio negli Internazionali d’Italia 2026 a Roma. Sulla terra rossa del Foro Italico, l’azzurro sfiderà il francese Terence Atmane sul campo della BNP Paribas Arena. Una partita da prendere con le molle, al cospetto di un avversario che potenzialmente può mettere in difficoltà chiunque con le sue giocate.

Atmane è reduce dal successo al primo round, dove ha battuto il belga Zizou Bergs in maniera piuttosto netta. Un tennista particolare il transalpino: mancino ed estroso. Il dritto e il servizio sono indubbiamente i suoi punti di forza e con questi colpi costruisce il suo gioco. Cobolli ne è consapevole e dovrà mettere in questo incontro tanta consistenza.

Sono due i precedenti e il bilancio è di 1-1: il francese si era imposto l’anno scorso a Cincinnati, mentre il romano si era preso la rivincita a Delray Beach quest’anno. Parliamo di incontri disputati sul cemento. In questo caso, la sfida sulla terra è una novità e vedremo in che modo inciderà.

La partita tra Flavio Cobolli e Terence Atmane sarà valida per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo della BNP Paribas Arena e sarà il terzo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali Sky Sport e il palinsesto preciso sarà annunciato in mattinata. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW e Tennis Tv. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

COBOLLI-ATMANE ATP ROMA 2026 OGGI

Sabato 9 maggio

BNP Paribas Arena – ore 11:00

(3) Coco Gauff USA vs Solana Sierra ARG

(4) Felix Auger-Aliassime CAN vs Mariano Navone ARG

(10) Flavio Cobolli ITA vs Terence Atmane FRA

Viktorija Golubic SUI vs (8) Mirra Andreeva RUS Non prima 17:00

(Q) Andrea Pellegrino ITA vs (15) Arthur Fils FRA

PROGRAMMA COBOLLI-ATMANE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), per gli abbonati.

Diretta streaming: SkyGo, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.