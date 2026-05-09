ATP Roma 2026, Lorenzo Musetti piega Giovanni Mpetshi Perricard ed approda ai sedicesimi!

Esordio vincente per Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding, nell’ATP Masters 1000 di Roma: l’azzurro piega il transalpino Giovanni Mpetshi Perricard, battuto con lo score di 6-4 6-4 in un’ora e mezza di gioco ed al terzo turno sfiderà l’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25.

Nel primo set i servizi sono dominanti per i primi quattro game, poi nel quinto il transalpino si fa trascinare ai vantaggi e finisce per cedere la battuta. Musetti concede due palle per l’immediato controbreak, ma le cancella ed ai vantaggi riesce a confermare lo strappo. Scampato il pericolo, l’azzurro torna ad essere ingiocabile al servizio, vincendo otto dei nove punti giocati nei due turni successivi, chiudendo i conti alla prima occasione sul 6-4 dopo tre quarti d’ora di gioco.

Nella seconda frazione il francese è frastornato e concede subito due palle break consecutive, ma risale dal 15-40 e si salva. Nel terzo game arriva però il break a zero di Musetti, il quale purtroppo non riesce a scappare via, subendo il controbreak a trenta. L’equilibrio dura fino al 3-3, poi nel settimo gioco il transalpino commette due doppi falli consecutivi in apertura e finisce per cedere il servizio a trenta. Musetti conferma lo strappo, sale sul 5-3 e poi nel decimo game va a servire per il match: l’azzurro va sotto 0-30, ma poi infila quattro punti consecutivi e conquista il pass per il terzo turno con il 6-4 in 45 minuti.

Le statistiche sorridono all’azzurro, che vince 69 punti contro i 57 dell’avversario, mettendo a segno più vincenti, 29-16, e contenendo il numero dei gratuiti, 21-22. Musetti sfrutta 3 delle 6 palle break avute a disposizione e ne cancella 4 delle 5 concesse al transalpino, facendo meglio del francese, in termini di resa, sia con la prima di servizio, 70%-64%, sia con la seconda, 65%-48%.