Dove vedere in tv Italia-Belgio, amichevole volley: orario, programma, streaming

L’Italia affronterà il Belgio nella seconda amichevole di preparazione stagionale: dopo aver incrociato la Turchia a Cavalese in occasione del proprio debutto in questa annata agonistica, la nostra Nazionale di volley maschile si rimetterà in gioco sabato 30 maggio (alle ore 21.00) a Verona contro i sempre arrembanti Red Dragons. I Campioni del Mondo puntano a rodare ulteriormente i motori in vista della Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate, preludio agli Europei di settembre.

Il CT Ferdinando De Giorgi ha selezionato diciassette uomini per questa partita. Spiccano quattro Campioni del Mondo in carica: gli schiacciatori Mattia Bottolo e Luca Porro, il centrale Giovanni Gargiulo, il libero Domenico Pace. Rimarranno a riposo diversi big come il palleggiatore Simone Giannelli, i martelli Alessandro Michieletto e Daniele Lavia, l’opposto Yuri Romanò, il libero Fabio Balaso, che rientreranno prossimamente.

I bomber di riferimento saranno Alessandro Bovolenta e Kamil Rychlicki, che potrebbero dare vita a un ballottaggio. In cabina di regia saranno disponibili Paolo Porro e Mattia Boninfante, mentre gli altri martelli in rosa saranno Francesco Sani, Mattia Orioli, Tim Held. Il reparto dei centrali è completato da Giovanni Sanguinetti, Leandro Mosca, Francesco Comparoni, Pardo Mati. Gli azzurri si trasferiranno poi a Bergamo, dove domenica 31 maggio andrà in scena una nuova amichevole contro la Turchia.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Belgio, amichevole di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 201); prevista la diretta streaming su Rai Play Sport 1, Sky Go, NOW; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-BELGIO AMICHEVOLE VOLLEY

Sabato 30 maggio

Ore 21.00 Italia vs Belgio – Diretta tv su Sky Sport Arena

PROGRAMMA ITALIA-BELGIO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati.

Diretta streaming: Rai Play Sport 1, gratis; Sky Go, NOW, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.