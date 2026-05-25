Quando gioca l’Italia femminile in Nations League di volley? Orari, calendario e avversarie delle azzurre

Archiviato il quadrangolare di Genova, l’Italia del volley femminile può concentrarsi ora sulla Nations League 2026: tre tappe di qualificazione, per dodici incontri complessivi, dal 3 giugno al 12 luglio, con l’obiettivo di accedere alle Finali, previste dal 22 al 26 luglio.

Le azzurre nelle qualificazioni inizieranno con la tappa di Brasilia (Brasile), dal 3 al 7 giugno, sfidando Bulgaria, Paesi Bassi, Turchia e Brasile, per poi spostarsi a Manila (Filippine), dal 17 al 21 giugno, per affrontare Cechia, Serbia, Stati Uniti e Giappone.

L’ultima tappa delle qualificazioni si disputerà ad Hong Kong dall’8 al 12 luglio, in cui le azzurre affronteranno Ucraina, Belgio, Canada e Cina, infine le Finali si terranno a Macao dal 22 al 26 luglio: quarti di finale 22 e 23, semifinali il 25 e finali il 26.

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE

Brasilia

3 giugno: Italia – Bulgaria (ore 21:30)

6 giugno: Italia – Paesi Bassi (ore 01:00)

6 giugno: Italia – Turchia (ore 20:30)

7 giugno: Italia – Brasile (ore 19:30)

Manila

17 giugno: Italia – Cechia (ore 10:00)

18 giugno: Italia – Serbia (ore 14:00)

20 giugno: Italia – Stati Uniti (ore 10:00)

21 giugno: Italia – Giappone (ore 14:00)

Hong Kong Cina

8 luglio: Italia – Ucraina (ore 11:00)

10 luglio: Italia – Belgio (ore 14:30)

11 luglio: Italia – Canada (ore 10:30)

12 luglio: Italia – Cina (ore 14:00)

Finali (a Macao)

22-23 luglio: Quarti di finale

25 luglio: Semifinali

26 luglio: Finali