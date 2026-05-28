Volley, l’Italia apre la stagione con il sorriso: Turchia battuta in amichevole, Rychlicki e i fratelli Porro in luce

L’Italia ha aperto la propria stagione battendo la Turchia per 3-0 () nell’amichevole andata in scena a Cavalese: la nostra Nazionale Italiana di volley maschile ha incominciato il cammino estive in Val di Fiemme, regolando un avversario emergente e accendendo i motori in vista della Nations League che ci terrà compagnia durante l’estate e degli Europei di settembre, dove verrà messo in palio il primo pass per le Olimpiadi di Los Angeles 2028.

Il CT Fefé De Giorgi ha concesso un po’ di riposo ad alcuni big come il palleggiatore Simone Giannelli, l’opposto Yuri Romanò, gli schiacciatori Daniele Lavia e Alessandro Michieletto, il libero Fabio Balaso e ha testato nuovi elementi e alcune soluzioni tecniche, lasciando intravedere un buon gioco. I Campioni del Mondo torneranno in scena sabato 30 maggio (ore 21.00, a Verona) per incrociare il Belgio, mentre domenica 31 maggio (ore 17.00, a Bergamo) è previsto un nuovo test con la Turchia.

La formazione titolare: Paolo Porro in cabina di regia, Kamil Rychlicki opposto (preferito ad Alessandro Bovolenta), Luca Porro e Mattia Bottolo gli schiacciatori, Giovanni Sanguinetti e Pardo Mati al centro, Gabriele Laurenzano il libero. Bottolo ha chiuso da top scorer con 9 punti, 7 marcature per Luca Porro e Rychlicki, che nel corso dell’incontro è stato sostituito da Bovolenta (6), in un cambio di diagonale che ha coinvolto anche Mattia Boninfante.

LA CRONACA DI ITALIA-TURCHIA

Il primo set viaggia punto a punto fino al 16-16, quando Yueksel sbaglia al servizio e il muro azzurro trova il break (18-16). I padroni di casa allungano con un diagonale largo di Lagumdzija e una pipe di Porro (22-19), poi Bovolenta si scatena con un vincente e un ace (24-20), a cui segue la chiusura con un muro. I ragazzi di De Giorgi allungano in avvio della seconda frazione: errore di Yueksel dai nove metri, muro e ace di Bottolo (4-1).

I Campioni del Mondo controllano la situazione con sagacia tattica, si fatto sentire sottorete e in attacco sono concreti (11-8). Due staffilate di Rychlicki e un ace di Porro valgono il +4 (15-11), poi un bel primo tempo di Sanguinetti e un ace di Porro consegnano un altro break (19-13). Finale di gestione, la chiusura arriva con un errore al servizio di Lagumdzija.

Errore di Guerbuez, ace di Bottolo, diagonale e muro di Orioli: l’Italia vola sul +5 (8-3) in avvio del terzo parziale. Gli azzurri continuano a spingere con una pipe di Bottolo e un muro (11-5) e viaggiano comodamente fino al 16-10. Serve solo lo strappo finale: diagonale di Bovolenta, invasione di Kirkit, muro tricolore e 19-10. Serve solo gestire, finale travolgente con un muro di Boninfante e un ace di Sanguinetti.

ITALIA: Porro P. 3, Bottolo 9, Mati 3, Rychlicki 7, Porro L. 7, Sanguinetti 3, Laurenzano (L). Bovolenta 6, Boninfante 1, Orioli 2, Gargiulo 1, Pace. N.e: Held, Sani, Comparoni, Staforini, Mosca. All. De Giorgi

TURCHIA: Matic 2, Kaya 1, Kurtulus 8, Tumer 6, Gurbuz 6, Lagumdzija M. 7, Hatipoglu (L). Dilmenler, Karahan, Kirkit 2, Yenipazar. N.e: Baltaci, Bulbul, Lagumdzija A., Bayraktar, Bayram. All. Kovac

Arbitri: Pernpruner, Sabia

Durata: 24’, 21’, 21′

Spettatori presenti: 300

Italia: a 8, bs 17, mv 6, et 18.

Turchia: a 0, bs 21, mv 5, et 33.