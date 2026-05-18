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Dove vedere in tv Cobolli-Buse, ATP Amburgo 2026: orario, programma, streaming
Comincia nella giornata di martedì 19 maggio il percorso di Flavio Cobolli nell’ATP 500 di Amburgo 2026, affrontando al primo turno il qualificato peruviano Ignacio Buse. Il tennista romano si presenta ai nastri di partenza del torneo tedesco da campione in carica e testa di serie n.4, con l’obiettivo di dare continuità ai buoni risultati delle ultime settimane e arrivare con un trend positivo a Parigi.
Il 24enne azzurro, capace di issarsi recentemente al 12° posto del ranking mondiale, deve fare i conti questa settimana con una cambiale molto pesante (i 500 punti raccolti un anno fa proprio ad Amburgo) ma nel frattempo si è garantito un posto tra le prime 16 teste di serie in vista del sorteggio del tabellone principale del Roland Garros. Nessun precedente tra l’italiano ed il 22enne sudamericano attualmente n.57 al mondo.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario esatto, il palinsesto tv e streaming di Cobolli-Buse, valevole per il primo turno dell’ATP 500 di Amburgo. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix; in diretta streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO COBOLLI-BUSE ATP AMBURGO 2026
Martedì 19 maggio
Campo Centrale – Inizio alle ore 12.00
Flavio Cobolli vs Ignacio Buse – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis o Sky Sport Mix
PROGRAMMA COBOLLI-BUSE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: Sky Sport (canali esatti ancora da definire tra Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e Sky Sport Mix).
Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.