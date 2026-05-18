Quattro italiani avanzano nelle qualificazioni del Roland Garros! Pellegrino scatenato, si rivede Cecchinato!

Si è chiusa per gli italiani la prima giornata delle qualificazioni al Roland Garros. E di quelli impegnati oggi sono andati avanti in quattro su cinque, ed è mancato pochissimo che il bottino fosse pieno. Il tutto in una giornata in cui nomi importanti sono “saltati” (Basilashvili, Evans sono i due principali). Non, però, quelli degli azzurri.

Nel primo spot, a colpire è Stefano Travaglia, che al termine di una lotta durissima sconfigge l’argentino Juan Pablo Ficovich per 6-3 6-7(2) 7-5, ed adesso si confronterà con l’americano Michael Zheng nello stesso spot nel quale si trova l’olandese Jesper de Jong.

Il secondo spot, invece, vede due protagonisti azzurri differenti andare avanti. Intanto c’è Andrea Pellegrino, che supera (anche dopo la pioggia) l’americano Nicolas Moreno de Alboran, uno non sempre facile a questi livelli, per 6-2 7-5. Ora per lui il veterano sudafricano Lloyd Harris. Marco Cecchinato, invece, approfitta di problemi di crampi dell’olandese Max Houkes nel finale di primo set e vince per 7-6(5) 6-2. Sfiderà il greco Stefanos Sakellaridis, che ha sorpreso il giapponese Sho Shimabukuro.

Quanto a Federico Cinà, inserito nel nono spot, vittoria solida contro il nipponico Yosuke Watanuki: un 6-4 6-4 che gli permette di avere un confronto con un nome importante, quello di Bernard Tomic. L’australiano, vincitore oggi sul tunisino Moez Echargui, cerca ancora di riprendersi un po’ di quel tennis che, molto brevemente, lo aveva designato come possibile superstar. Potrebbe essere già un match decisivo, dato che Basilashvili non c’è più in questo spot.

Nel decimo di essi, invece, beffa dura da digerire per Stefano Napolitano, che contro lo spagnolo Alejandro Moro Canas. Nonostante cinque palle break nel secondo set intero, il biellese non riesce a chiudere la pratica e viene sconfitto per 4-6 7-6(4) 6-0. Domani Gianluca Cadenasso, Lorenzo Giustino e Francesco Maestrelli.