Ambesi: “Sinner al Roland Garros può cambiare la storia del tennis. L’avversario? I possibili inconvenienti”

Nella puntata di TennisMania relativa all’ATP Masters 1000 di Roma, andata in onda sul canale YouTube di OA Sport, condotta da Dario Puppo, è intervenuto Massimiliano Ambesi, giornalista di Eurosport, che ha descritto lo strapotere di Sinner negli ultimi tornei attraverso numeri e statistiche, per poi spostare il focus sul Roland Garros, ormai imminente.

Il dominio di Sinner negli ultimi tornei: “Sinner è detentore di sei tornei Masters 1000, che ha vinto consecutivamente, ed aggiungiamoci anche le ATP Finals: siamo di fronte a qualcosa di inimmaginabile, fantastico. Siamo arrivati a contare i giochi che perde sul suo servizio: 16 in 34 vittorie consecutive, di cosa stiamo parlando? Siamo ancora all’inizio, perché l’appetito vien mangiando: ci sono tutti i presupposti per fare una cosa alla Rafael Nadal, vincere i tre 1000 sulla terra ed andare a Parigi con una quota di 1,28. Questo è il segnale della grandezza di Sinner: abbiamo visto una versione del n.1 in gestione. La superiorità rispetto a Ruud è emersa in maniera evidente, a volte può essere più evidente con un 6-4, 6-4 che con un 6-1, 6-1“.

Il momento decisivo della finale di Roma: “Sul 4-4 del primo set avevano vinto 23 punti a testa, con Sinner che però serviva il 45% di prime, poi ha alzato la percentuale e la partita è finita. L’avversario più ostico in queste 34 partite è stato Medvedev: speriamo che Sinner possa staccare la spina per 4-5 giorni ed essere pronto ad iniziare il torneo a Parigi, perché quello potrebbe essere un torneo che cambia letteralmente la storia di questo sport. Jannik Sinner, prima dei 25 anni, può diventare il vincitore almeno una volta in carriera di tutti i tornei che possiamo definire Major con cadenza annuale, ovvero i 4 Slam, le ATP Finals ed i 9 Masters 1000: Djokovic ci è riuscito a 31 anni suonati, non so se mi spiego. Sin qui ha vinto 16 grandi tornei: 4 Slam, 2 ATP Finals e 10 Masters 1000. Adesso sopra ci sono quelli che hanno fatto la storia prima di lui“.

Gli altri dati da capogiro del numero 1 del mondo: “Sinner ha vinto 123 partite su 152 nei 1000, solo Nadal ne ha vinte di più, 125, però aveva 2 anni in meno: Sinner sconta gli anni del Covid, quando dei tornei furono cancellati. Se togliamo Nadal, dobbiamo andare a scomodare Sampras: adesso è Nadal il riferimento per le prossime settimane, se Sinner vince a Parigi, va oltre il punteggio più alto mai raggiunto da Nadal. Per la prima volta ci saranno 4 italiani in top16 nel ranking ATP: non è un dato da sottovalutare“.

Le insidie che potranno esserci a Parigi: “Il principale avversario di Sinner al Roland Garros è se stesso: il problema è quell’inconveniente che ti può colpire e che, se arriva nel momento sbagliato, ti può far perdere contro il n.2 come contro il n.100. Poi attenzione a Medvedev, che ha ritrovato fiducia“. Notizie contrastanti su Alcaraz: “Secondo Tennis Podcast salterà Wimbledon, in realtà le dichiarazioni di Nadal lasciavano trapelare ottimismo“.