Sorteggio Roland Garros 2026: orario, programma, dove vederlo in streaming

Il sorteggio del tabellone principale del Rolanda Garros 2026 di tennis si terrà alle ore 14.00 di giovedì 21 maggio: nel torneo maschile l’azzurro Jannik Sinner, che si è confermato numero 1 del ranking ATP nell’aggiornamento rilasciato questa mattina, sarà accreditato della prima testa di serie e verrà inserito nella parte alta del main draw.

Dopo aver sorteggiato le posizioni di tutti i tennisti non testa di serie ed aver assegnato le posizioni nella parte alta al numero 1 del seeding e nella parte bassa al numero 2, si sorteggeranno le posizioni delle teste di serie 3 e 4, per determinare chi sarà il favorito nel secondo e chi nel terzo quarto del tabellone.

Si proseguirà con il sorteggio delle teste di serie dalla 5 alla 8, che potranno incrociare le prime quattro soltanto ai quarti. Si passerà poi alle teste di serie dalla 9 alla 12, che potranno incrociare agli ottavi proprio le teste di serie dalla 5 alla 8, ed ai numeri tra il 13 ed il 16 del seeding, che avranno gli ipotetici ottavi contro i migliori quattro.

Si andrà avanti con i tennisti tra il numero 17 ed il numero 24, che dovrebbero incrociare, sulla carta, al terzo turno le teste di serie tra la 9 e la 16, ed infine gli atleti tra il 25 ed il 32, che al terzo turno andranno a sfidare le prime otto teste di serie del tabellone.

CALENDARIO SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026

Giovedì 21 maggio, alle ore 14.00.

PROGRAMMA SORTEGGIO ROLAND GARROS 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube Roland Garros.