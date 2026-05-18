Il Roland Garros 2026 si vedrà in tv in chiaro? Cosa prevede la Legge e il possibile canale

Archiviata una memorabile edizione degli Internazionali d’Italia, i riflettori del tennis mondiale si spostano a Parigi in vista del Roland Garros 2026, in programma (per quanto riguarda i tabelloni principali, mentre le qualificazioni sono iniziate oggi) da domenica 24 a domenica 7 giugno. Grande attesa per il secondo Major della stagione, che rappresenta di gran lunga il torneo più importante dell’anno sulla terra battuta.

La cavalcata trionfale di cui si è reso protagonista negli ultimi due mesi abbondanti Jannik Sinner rende ancor più interessante e ricca di significati l’imminente manifestazione parigina, che potrebbe regalare allo sport azzurro un traguardo dal peso specifico incalcolabile. Il fuoriclasse altoatesino, se dovesse imporsi al Roland Garros, completerebbe infatti il Career Grand Slam avendo vinto almeno una volta tutti e quattro i Major.

Lo Slam francese sarà visibile integralmente per gli abbonati sulle piattaforme Discovery Plus e HBO Max (con un certo numero di incontri anche su DAZN ed Eurosport 1/2), mentre non ci sono certezze al momento per quanto riguarda la possibilità di seguire in via gratuita almeno le fasi conclusive del torneo. Per Legge sarebbe prevista la trasmissione in chiaro delle semifinali e finali dei Major (quando sono presenti tennisti italiani), ma quest’obbligo scatterà solamente al termine dei contratti già in essere e quindi a partire dalla prossima assegnazione dei diritti tv (si parla del 2028).

Ad oggi quindi Discovery non sarebbe obbligata a trasmettere su un canale in chiaro (il Nove) un’ipotetica semifinale o finale con in campo Sinner, ma in tempi recenti si è dimostrata abbastanza aperta in tal senso mandando in onda per esempio la semifinale degli Australian Open 2026 tra Sinner e Novak Djokovic. Dunque non è escluso (per non dire probabile) che sia la semifinale sia la finale potrebbero venire trasmesse in chiaro sul Nove, qualcosa chiaramente ci fosse Sinner o un altro italiano.