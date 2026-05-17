Joao Fonseca si ritira dal torneo di Amburgo: stop precauzionale prima del Roland Garros 2026

Il percorso di avvicinamento di Joao Fonseca al Roland Garros si complica. Il talento brasiliano ha infatti deciso di fermarsi e rinunciare all’Atp 500 di Amburgo, torneo nel quale avrebbe dovuto debuttare contro Yannick Hanfmann. Una scelta maturata nelle ultime ore e legata a un fastidio al polso destro che il giocatore si porta dietro già dal suo arrivo in Germania.

La decisione arriva pochi giorni dopo la delusione vissuta agli Internazionali d’Italia, dove Fonseca era stato eliminato da Hamad Medjedovic al termine di una battaglia conclusa al tie-break del terzo set. Un match intenso, dispendioso anche sul piano fisico, che aveva lasciato intravedere qualche segnale di affaticamento nel giovane brasiliano.

Fonseca e il suo staff hanno preferito non correre rischi in vista dello Slam di Parigi, al via domenica prossima nella capitale francese. La priorità resta quella di preservare la condizione fisica ed evitare che il problema al polso possa aggravarsi in uno dei momenti più delicati della stagione sulla terra battuta.

A spiegare la situazione è stato lo stesso tennista attraverso un messaggio pubblicato sui social: il dolore al polso destro, seppur definito lieve, persiste da diversi giorni e ha convinto il team a optare per uno stop precauzionale. Fonseca ha inoltre ringraziato gli organizzatori del torneo tedesco per il sostegno e l’accoglienza ricevuta, confermando al tempo stesso l’intenzione di essere regolarmente presente a Parigi per il secondo Slam dell’anno.