Internazionali d'ItaliaTennis
Cosa succede se Sinner-Medvedev non si gioca oggi: le ipotesi per il recupero
Il meteo non promette nulla di buono in vista della sessione serale di oggi dell’ATP Masters 1000 di Roma, in programma a partire dalle ore 19.00 con la seconda semifinale di singolare maschile che vedrà opposto il numero 1 del mondo, Jannik Sinner, al numero 7 del seeding, il russo Daniil Medvedev.
Le previsioni, infatti, indicano il concreto rischio di pioggia a partire dalle ore 18.00 a Roma, con la perturbazione che potrebbe durare anche diverse ore: c’è il rischio che l’azzurro ed il russo siano costretti a giocare in tarda serata ed a finire magari a notte fonda.
Qualora la pioggia, invece, non dovesse consentire l’inizio delle ostilità nella giornata odierna, allora si prospetterebbe il rinvio a domani: il programma prevede dalle 12.00 le semifinali di doppio maschile e la finale di singolare femminile. A quel punto Sinner-Medvedev si giocherebbe alle ore 11.00.