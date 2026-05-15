Cosa succede per chi ha comprato i biglietti se Sinner-Medvedev non si gioca? La questione rimborso

Tiene banco la questione legata al meteo nella sessione serale di oggi dell’ATP Masters 1000 di Roma: dalle ore 18.00 è prevista pioggia, mentre dalle ore 19.00 sono in programma la semifinale di singolare maschile tra Jannik Sinner ed il russo Daniil Medvedev, e poi, non prima delle 20.30, la seconda semifinale di doppio femminile.

Scorrendo le FAQ presenti sul sito ufficiale degli Internazionali d’Italia si può leggere: “Cosa succede in caso di pioggia? Il prezzo del Biglietto sarà rimborsato dall’Organizzatore, esclusivamente qualora nessuno degli Allenamenti o degli Incontri, programmati sul Campo e nella sessione indicati sul Biglietto, trovi svolgimento nel giorno indicato. L’Utente non ha in ogni caso diritto al rimborso del costo del Biglietto (né alla sua sostituzione) nel caso in cui gli Allenamenti o gli Incontri per i quali il Biglietto è stato acquistato si svolgano, per ragioni tecnico-organizzative o meteorologiche, nel giorno programmato ma in orari o presso Campi diversi da quelli inizialmente previsti“.

Gli allenamenti di oggi sul Centrale sono previsti soltanto dalle 12.00 alle 13.00, dunque riguardano la sessione diurna, con gli incontri che inizieranno alle 13.30, con la prima semifinale di doppio femminile, seguita, non prima delle 15.30, dalla semifinale di singolare maschile tra Luciano Darderi ed il norvegese Casper Ruud.

Nella sessione serale, dunque, sono previsti soltanto i due match precedentemente citati: il rimborso ci sarà soltanto se ci dovesse essere il rinvio totale della sessione (entrambi i match) a domani, mentre se si dovesse giocare in tarda serata o su un campo diverso dal Centrale (quest’ultima ipotesi è remota) allora i biglietti non saranno rimborsati.