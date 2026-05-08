Elisabetta Cocciaretto piega in due set Emma Navarro e approda al 3° turno a Roma

Missione compiuta per Elisabetta Cocciaretto (n.41 del ranking WTA), impegnata nel secondo turno degli Internazionali d’Italia contro Emma Navarro. Sul Centrale del Foro Italico, la marchigiana si è imposta sull’americana, numero 35 del mondo, con un netto 6-3 6-3.

Una partita in cui Cocciaretto ha fatto valere il suo tennis d’anticipo, mettendo costantemente in difficoltà la statunitense. Pur con qualche passaggio a vuoto nei turni di battuta, l’azzurra ha controllato il match con relativa autorità, chiudendo la pratica in un’ora e 32 minuti. Nel prossimo turno l’attenderà una sfida di ben altro spessore contro la polacca Iga Swiatek.

Nel primo set Cocciaretto chiarisce subito le proprie intenzioni: aggressiva in risposta, sempre pronta ad anticipare le traiettorie della rivale. Il break arriva nel terzo game e indirizza immediatamente il parziale. L’azzurra è poi lucida nell’annullare l’unica palla del contro-break concessa nel set, nell’ottavo gioco, gestendo gli scambi con ordine e intensità. Nel nono game la risposta torna a essere un’arma decisiva e il 6-3 premia la superiorità mostrata dalla marchigiana.

Nel secondo set Cocciaretto salva due palle break in apertura e colpisce subito nel game successivo, confermando la qualità del suo tennis aggressivo. Il servizio, però, la tradisce nel quinto gioco, quando Navarro trova il contro-break. La reazione dell’italiana è immediata: nuovo break e successiva capacità di annullare tre palle del contro-break consecutive. È una battaglia soprattutto mentale, e a prevalere è ancora Elisabetta, impeccabile anche nel nono game, quando cancella altre due occasioni di rientro per l’americana prima di chiudere definitivamente i conti sul 6-3.

Le statistiche confermano la superiorità dell’azzurra nei momenti chiave. Determinante il rendimento con la prima di servizio: Cocciaretto ha conquistato il 65% dei punti con la prima, contro il 59% della rivale. Molto significativo anche il dato relativo alla percentuale di prime in campo, pari al 79% per la marchigiana contro il 62% della statunitense.