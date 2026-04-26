MotoGP oggi in tv, GP Spagna 2026: orari warm-up e gara, streaming, programma Sky e TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Jerez de la Frontera per il Gran Premio di Spagna, quarto round stagionale, in programma oggi, domenica 26 aprile, sul circuito dedicato alla memoria di Angel Nieto. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E 14.00

Nella gara del sabato le sorprese non sono mancate e la pioggia ci ha messo lo zampino. A trovare il modo di prevalere è stato Marc Marquez, bravo e fortunato nel caso della Sprint, perché caduto nel momento e nel tratto di pista migliore per rientrare ai box ed effettuare il cambio moto. Un grande caos in cui Marquez si è districato meglio di tutti.

Vedremo che cosa succederà quest’oggi. L’iberico partirà dalla pole-position, ma dovrà guardarsi dal fratello Alex, caduto nel corso della Sprint ed estremamente veloce, non sottovalutando poi Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46) e soprattutto il leader del campionato Marco Bezzecchi. Il romagnolo è stato vittima di un crash nella Sprint e vorrà riscattarsi.

La domenica del GP di Spagna sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in diretta delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della MotoGP. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la diretta delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

Domenica 26 aprile

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208) TV8.

PROGRAMMA GP SPAGNA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208), diretta in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, diretta gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 26 aprile

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv in chiaro.