Quando la prossima gara di MotoGP? GP Francia 2026: programma, orari, tv, streaming

Il prossimo appuntamento del Motomondiale 2026 sarà il Gran Premio di Francia. L’evento è programmato nel weekend dell’8, 9 e 10 maggio. Dunque, ci sarà un fine settimana di intervallo tra il GP di Spagna, che nella giornata odierna vive il proprio culmine, e le gare che saranno ospitate dall’autodromo di Le Mans.

Il tracciato misura 4.185 metri. Il record sul giro è stato realizzato da Fabio Quartararo nel 2025, quando il francese fermò i cronometri sull’1’29″324. La più alta velocità mai registrata è stata toccata da Fabio di Giannantonio, 326.9 km/h nel 2025. In gara, il primato spetta a Enea Bastianini con il 1’31″107 del 2024.

Nel 2025 la vittoria della MotoGP è stata appannaggio di Johann Zarco (Honda). Nella Sprint fu Marc Marquez (Ducati) a primeggiare. Per quanto riguarda le classi inferiori, la Moto2 si risolse con il successo dello spagnolo Manuel Gonzalez, mentre in Moto3 si impose l’iberico Josè Antonio Rueda.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Francia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP 2026

Venerdì 8 maggio (orari italiani)

Ore 09:00-09:35, Moto3, Prove libere (I)

Ore 09:50-10:30, Moto2, Prove libere (I)

Ore 10:45-11:30, MotoGP, Prove libere (I)

Ore 13:15-13:50, Moto3, Pre-Qualifiche

Ore 14:05-14:45, Moto2, Pre-Qualifiche

Ore 15:00-16:00, MotoGP, Pre-Qualifiche

Sabato 9 maggio (orari italiani)

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Domenica 10 maggio (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP FRANCIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 SKY e 8 DT), ma solo le qualifiche e la Sprint del sabato. Le gare della domenica verranno invece trasmesse in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.