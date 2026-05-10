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Canoa

Canoa velocità, Tacchini/Casadei sfiorano la vittoria nel C2 500 a Szeged! Benissimo il K2 femminile di Zironi/Rossetti

Pubblicato

1 ora fa

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Per approfondire:
Gabriele Casadei e Carlo Tacchini
Gabriele Casadei e Carlo Tacchini / Pier Colombo

Arriva un altro podio nelle specialità olimpiche per l’Italia a Szeged, in Ungheria, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2026 di canoa velocità: Gabriele Casadei, dopo aver centrato il terzo posto ieri nel C1 1000 maschile, oggi coglie la piazza d’onore assieme a Carlo Tacchini nel C2 5oo maschile. Ottimo quinto posto, invece, per il K2 500 femminile di Lucrezia Zironi e Giada Rossetti.

SPECIALITÀ OLIMPICHE

Nel C2 500 maschile Gabriele Casadei e Carlo Tacchini chiudono al secondo posto in 1:36.32, fermandosi a 0.42 dagli atleti individuali neutrali Zakhar Petrov ed Ivan Shtyl, vittoriosi in 1:35.90 dopo aver preso il largo nella prima parte di gara ed aver poi amministrato nei secondi 250 metri, resistendo al tentativo di rimonta degli azzurri, che sono risultati i più veloci nel tratto dall’intermedio di metà gara al traguardo. Completano il podio i brasiliani Gabriel Assunçao Nascimento e Jacky Jamael Nascimento Godmann, terzi in 1:37.16, a 1.26.

Nel K2 500 femminile quinto posto per Lucrezia Zironi e Giada Rossetti, che chiudono in 1:39.26, a 2.34 dalle tedesche Paulina Paszek e Pauline Jagsch, al successo in 1:36.92. Piazza d’onore per le polacche Dominika Putto ed Adrianna Kakol, seconde in 1:38.69, a 1.77, mentre completano il podio le iberiche Carolina Garcia Otero e Nerea Garcia Zabalegui, terze in 1:39.01, a 2.09. Sara Daldoss e Meshua Marigo sono settime in Finale C e chiudono al 25° posto complessivo

Nel C1 200 femminile successo dell’ucraina Liudmyla Luzan, che vince in 43.23, superando la cubana Yarisleidis Cirilo Duboys, seconda in 44.19, a 0.96, e l’altra ucraina Iryna Fedoriv, terza in 44.35, a 1.12. Olympia Della Giustina si classifica quinta in Finale B e termina in 14ma posizione assoluta.

Nel K2 500 maschile vittoria dei tedeschi Jacob Schopf e Max Lemke con il crono di 1:27.12, mentre la piazza d’onore va ai magiari Levente Kurucz e Bence Fodor, secondi in 1:27.16, a 0.04, mentre completano il podio i lusitani Joao Ribeiro e Messias Baptista, terzi in 1:27.54, a 0.42. Giacomo Cinti ed Andrea Domenico Di Liberto sono noni in Finale B e finiscono al 18° posto assoluto, mentre  Samuele Burgo e Tommaso Freschi chiudono noni in Finale C, in 27ma posizione complessiva.

SPECIALITA’ NON OLIMPICHE

Nel K1 200 femminile si impone la spagnola Sara Ouzande, che vince in 39.01, andando a precedere la cinese Shimeng Yu, seconda in 39.41, a 0.40, e la magiara Anna Lucz, terza in 39.43, a 0.42. Lucrezia Zironi è nona in Finale B e termina al 18° posto assoluto.

Nel K1 500 maschile affermazione dell’australiano Jean van der Westhuyzen, primo in 1:35.81, che batte il magiaro Adam Varga, secondo in  1:36.90, a 1.09, ed il ceco Josef Dostal, terzo in 1:37.11, a 1.30. Alessio Campari è settimo in Finale B, al 16° posto assoluto, mentre Achille Spadacini è nono in Finale C, alla 27ma piazza complessiva.

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Nel C4 500 femminile (finale diretta con soli sei equipaggi al via), senza azzurre in gara, vince Cina 1 in 1:44.65, davanti ad Ungheria 1, seconda in 1:46.17, a 1.52, ed a Cina 2, terza in 1:48.00, a 3.35.

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