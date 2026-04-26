MotoGP, fratelli Marquez svettano nel warm-up a Jerez. Bene Di Giannantonio e Bezzecchi, Bagnaia fuori dalla top-10

Splende il sole a Jerez de la Frontera (Spagna), dopo la giornata un po’ pazza di ieri per l’arrivo di Giove Pluvio a scompaginare le carte nella Sprint Race del quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul circuito dell’Andalusia la coppia dei fratelli Marquez ha dettato legge nel warm-up. Alex, in sella alla Ducati Gresini, ha fatto vedere una grande costanza di rendimento, dando seguito a quanto si era già visto nel corso delle prove libere e delle pre-qualifiche.

L’iberico ha stampato il crono di 1’37″234, precedendo di appena 45 millesimi Marc, in crescita di feeling con la GP26 del team Factory e anche galvanizzato dal successo nella Sprint di ieri, ottenuto anche con un po’ di polemiche per la sua condotta in pista nel momento dell’ingresso in pit-lane per il flag-to-flag.

Alle loro spalle il duo di piloti italiani formato da Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi. Il centauro romano, in sella alla Ducati VR46, ha messo in mostra un ottimo feeling, fermandosi a 0″056 da Alex Marquez. Bene anche il romagnolo sull’Aprilia, distanziato di appena 0″116 e desideroso di riscatto dopo un altro zero nella Sprint.

In top-10 da segnalare l’ottima prestazione di Enea Bastianini sulla KTM Tech3, sesto a 0″166 dal leader, in una graduatoria in cui i distacchi sono molto risicati. Si pensi che Jorge Martin, sull’altra Aprilia, è settimo a 0″278, mentre il decimo, il francese Fabio Quartararo (Yamaha), è a 391 millesimi dal vertice.

Non brillantissimo il rendimento di Francesco Bagnaia. Pecco, sull’altra GP26 Factory, non ha rubato l’occhio e concluso il warm-up in undicesima piazza a 0″500 dal più veloce. Il piemontese, secondo ieri alle spalle del compagno di squadra, dovrà trovare una velocità che neanche stamane a Jerez si è notata.

CLASSIFICA WARM-UP GP SPAGNA MOTOGP 2026

1 Alex Márquez BK8 Gresini Racing MotoGP Ducati 1:37.234 —

2 Marc Márquez Ducati Lenovo Team Ducati 1:37.279 +0.045

3 Fabio Di Giannantonio VR46 Racing Team Ducati 1:37.290 +0.056

4 Marco Bezzecchi Aprilia Racing Aprilia 1:37.350 +0.116

5 Raúl Fernández Trackhouse MotoGP Aprilia 1:37.354 +0.120

6 Enea Bastianini KTM Tech3 KTM 1:37.400 +0.166

7 Jorge Martín Aprilia Racing Aprilia 1:37.512 +0.278

8 Fermín Aldeguer Gresini Racing Ducati 1:37.585 +0.351

9 Joan Mir Honda HRC Castrol Honda 1:37.604 +0.370

10 Fabio Quartararo Yamaha Factory Yamaha 1:37.625 +0.391

11 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team Ducati 1:37.734 +0.500

12 Johann Zarco LCR Honda Honda 1:37.762 +0.528

13 Luca Marini Honda HRC Castrol Honda 1:37.939 +0.705

14 Diogo Moreira LCR Honda Honda 1:37.939 +0.705

15 Ai Ogura Trackhouse MotoGP Aprilia 1:37.969 +0.735

16 Pedro Acosta KTM Factory KTM 1:38.030 +0.796

17 Toprak Razgatlıoğlu Pramac Yamaha Yamaha 1:38.101 +0.867

18 Franco Morbidelli VR46 Racing Team Ducati 1:38.138 +0.904

19 Jack Miller Pramac Yamaha Yamaha 1:38.187 +0.953

20 Brad Binder KTM Factory KTM 1:38.242 +1.008

21 Alex Rins Yamaha Factory Yamaha 1:38.474 +1.240

22 Lorenzo Savadori Aprilia Racing Aprilia 1:38.634 +1.400

23 Augusto Fernández Yamaha Factory Yamaha 1:39.038 +1.804