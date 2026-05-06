Cinà-Blockx stasera in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

L’urna non si è certamente rivelata amica. Il torneo di casa genera però motivazioni sempre particolari e può spingere un giovane atleta ad esaltarsi davanti al proprio pubblico anche contro un avversario che sulla carta parte nettamente favorito. Nel primo turno degli Internazionali d’Italia Federico Cinà, ammesso in tabellone grazie ad una wild card, affronta il belga Alexander Blockx, numero 36 ATP. L’incontro, secondo della sessione serale sul Campo Centrale, non inizierà prima delle 20:30.

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LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30

Il giovane azzurro, classe 2007, continua a lavorare per accelerare i tempi della sua scalata nel circuito e spera di esaltarsi davanti al pubblico amico per trovare un successo in grado di portargli in dote punti pesanti. La mancanza di precedenti tra i due giocatori rende quello odierno un incontro assolutamente inedito.

Blockx, classe 2005, è senza dubbio uno dei giocatori più caldi del momento. Il belga è infatti reduce dallo splendido risultato ottenuto a Madrid, torneo in cui ha raggiunto la semifinale e si è arreso solamente al cospetto del numero tre del mondo Alexander Zverev. Chi vince affronta al secondo turno l’olandese Tallon Griekspoor, testa di serie numero ventinove.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Cinà-Blockx, primo turno del torneo ATP di Roma. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204) e Sky Sport Mix (211). Prevista la diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis TV. OA Sport offrirà, come sempre, la diretta testuale del match con aggiornamenti minuto per minuto.

CALENDARIO CINÀ-BLOCKX ATP ROMA 2026

Mercoledì 6 maggio

Campo Centrale-dalle 11:00

Lucrezia Stefanini (ITA, WC)-Jelena Ostapenko (LAT)

Non prima delle 13:00

Hubert Hurkacz (POL)-Yannick Hanfmann (GER)

A seguire

Matteo Arnaldi (ITA, WC)– Jaume Munar (ESP)

Non prima delle 19:00

Elisabetta Cocciaretto (ITA)-Sinja Kraus (AUT)

Non prima delle 20:30

Federico Cinà (ITA, WC)-Alexander Blockx (BEL– Diretta tv Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

PROGRAMMA CINÀ-BLOCKX: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211)

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv

Diretta streaming: OA Sport