Arnaldi-Munar oggi in tv, ATP Roma 2026: orario, programma, streaming

Oggi, mercoledì 6 maggio, Matteo Arnaldi farà il proprio esordio agli Internazionali d’Italia 2026. Sulla terra rossa del Foro Italico, il ligure giocherà contro lo spagnolo Jaume Munar. Un test per Arnaldi, reduce dalla vittoria nel Challenger di Cagliari, che potrebbe avergli regalato un po’ di fiducia dopo un periodo molto negativo dovuto soprattutto ai problemi fisici.

A proprio di criticità da questo punto di vista, Munar ha vissuto anch’egli una stagione, per il momento, non positiva. L’iberico è reduce da un infortunio al braccio e deve ancora riprendersi del tutto. Sulla carta, quindi, un’opportunità per il tennista italiano. Arnaldi va a caccia di punti per cambiare lo spartito e la sfida odierna potrebbe essere funzionale.

Se si guardano i precedenti, lo spagnolo guida 2-1. Munar si è aggiudicato le ultime due sfide: sul cemento di Dallas l’anno scorso e sulla terra rossa di Madrid nel 2023. L’unica vittoria firmata dal giocatore italiano risale a Barcellona, nel torneo di tre anni fa. Un computo che vale fino a un certo punto, anche per il modo in cui si presentano all’appuntamento.

La partita tra Matteo Arnaldi e Jaume Munar sarà valida per il primo turno degli Internazionali d’Italia 2026. Il match si disputerà sul campo centrale e sarà il terzo nel programma che avrà inizio alle ore 11:00. La copertura televisiva sarà affidata ai canali di Sky Sport e a TV8 e il palinsesto preciso sarà annunciato in mattinata. In streaming si potrà seguire su SkyGo, NOW, Tennis Tv e TV8.it. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ARNALDI-MUNAR ATP ROMA 2026 OGGI

Mercoledì 6 maggio

Campo Centrale – ore 11:00

Lucrezia Stefanini ITA vs Jelena Ostapenko LAT

Hubert Hurkacz POL vs Yannick Hanfmann GER (Non prima 13:00)

Matteo Arnaldi ITA vs Jaume Munar ESP

Elisabetta Cocciaretto ITA vs Sinja Kraus AUT (Non prima 19:00)

Federico Cina ITA vs Alexander Blockx BEL (Non prima 20:30)

PROGRAMMA ARNALDI-MUNAR ATP ROMA 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Arena (204), Sky Sport Mix (211), TV8 in chiaro

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv, tv8.it

Diretta streaming: OA Sport

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