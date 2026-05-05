WTA Roma 2026: Martina Trevisan esce al primo turno, Gibson doma la combattiva azzurra

Si ferma al primo ostacolo la corsa di Martina Trevisan agli Internazionali d’Italia. Nel primo turno del torneo WTA di Roma l’australiana Talia Gibson, numero 62 del ranking, doma la combattiva giocatrice italiana 6-4 0-6 6-3 in due ore e otto minuti e accede così ai trentaduesimi di finale.

La giocatrice oceanica sigla l’1-0, timbra il break del 2-0 sul rovescio in rete dell’avversaria e, nonostante due doppi falli, riesce ad allungare sul 3-0 con la combo servizio-diritto. L’italiana riesce finalmente a sbloccarsi e, grazie all’errore di diritto dell’avversaria, sigla il 3-1 e, dopo aver salvato tre palle dell’1-5, accorcia sul 4-2 sulla risposta in rete dell’australiana. La toscana insiste nella sua azione e, alla seconda opportunità, recupera il break per il provvisorio 4-3 grazie al doppio fallo della rivale per poi impattare sul 4-4. Il finale allo sprint premia la giocatrice più quotata. Gibson tiene agevolmente il 5-4 e sul rovescio fuori misura dell’italiana sigla il 6-4.

Nel secondo parziale la partita gira in maniera forse inattesa con l’italiana che sale di livello, ottiene ai vantaggi il break nel game di apertura, macina gioco e s’invola sul 4-0. L’australiana non riesce a trovare il bandolo della matassa, commette doppio fallo e incassa il break del 5-0. Trevisan non si volta più indietro e con il diritto ad uscire sigla il 6-0.

L’azzurra continua a spingere, forza l’errore della rivale per il break dell’1-0 e sul rovescio in corridoio dell’oceanica timbra il 2-0. L’australiana si sblocca con il 2-1 interrompendo una serie di otto giochi consecutivi dell’avversaria e con il rovescio ad uscire impatta 2-2. Due break consecutivi fissano il punteggio sul 3-3. Gibson rompe l’equilibrio nell’ottavo gioco con il break del 5-3 firmato sul rovescio lungo di Trevisan e chiude i conti con il servizio vincente del 6-3.

Trevisan chiude la sua prova con tre ace, due doppi falli e il 68% di prime. L’azzurra vince il 57% di punti quando si affida alla prima e solo il 44% quando deve ricorrere alla seconda. Magra consolazione per la generosa giocatrice toscana la vittoria nel computo totale dei punti per 84 a 82.