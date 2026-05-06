Grant-Pigato oggi in tv, WTA Roma 2026: orario, programma, streaming

Derby italiano agli Internazionali d’Italia 2026, per il tabellone femminile. E, va detto, è uno di quei confronti che sia l’una che l’altra avrebbero evitato a causa del momento positivo. Lisa Pigato e Tyra Grant, infatti, vengono da momenti decisamente buoni nella parte recente delle rispettive carriere.

LA DIRETTA LIVE DI GRANT-PIGATO (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI URGESI-GOLUBIC (2° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI ARNALDI-MUNAR (3° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI BASILETTI-TOMLJANOVIC (4° MATCH DALLE 11.00)

LA DIRETTA LIVE DI COCCIARETTO-KRAUS DALLE 19.00

LA DIRETTA LIVE DI CINÀ-BLOCKX NON PRIMA DELLE 20.30

Proprio di recente, infatti, la classe 2003 bergamasca si è aggiudicata il WTA 125 di Madrid, che le ha consentito di ritornare su una mappa, quella del tennis italiano, che non ne ha mai dimenticato il potenziale. Quanto alla romana del 2008, invece, la forma è quella del WTA 1000 di Madrid, che l’ha vista giungere dalle qualificazioni al secondo turno, sfruttando bene la wild card concessale. In palio c’è la sfida alla canadese Victoria Mboko.

Il match tra Tyra Grant e Lisa Pigato si giocherà oggi come secondo match dalle ore 11:00 sulla BNP Paribas Arena (interna allo Stadio dei Marmi) dopo Brooksby-Baez. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky) e streaming su SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

A CHE ORA GRANT-PIGATO OGGI, WTA ROMA 2026

Mercoledì 6 maggio

Ore 11:00 Brooksby (USA)-Baez (ARG) – 1° turno ATP

A seguire Pigato (ITA) [WC]-Grant (ITA) [WC] – 1° turno WTA – Diretta tv su Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky)

PROGRAMMA GRANT-PIGATO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (canale da definire), SuperTennis (in chiaro e 212 Sky)

Diretta streaming: SkyGo, Now, SuperTenniX e sito di SuperTennis.

Diretta Live testuale: OA Sport