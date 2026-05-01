Berrettini: “Ho giocato ad alto livello con Navone. Per me è una vittoria importante”

Tra poche ore tornerà nuovamente in campo per un impegnativo match dei quarti di finale, ma nel mentre non nasconde la propria soddisfazione per una settimana che fin qui gli ha consentito di centrare l’obiettivo principale, ritrovare fiducia nei propri mezzi. Berrettini vuole tornare in alto e lavora per riuscire nel suo intento.

Negli ottavi di finale del torneo Challenger 175 di Cagliari Matteo Berrettini firma un risultato eccellente superando l’argentino Mariano Navone, testa di serie numero 1, con il punteggio di 7-5 6-3 e oggi pomeriggio affronterà l’impegnativa sfida contro il polacco Hubert Hurkacz.

L’ex numero sei del mondo, ai microfoni del torneo, ha commentato così la vittoria sul tennista sudamericano: “Per me è una vittoria importante, perché ho giocato un match di livello molto molto alto. Ho avuto chance per chiudere prima entrambi i set e non le ho sfruttate, ma ciò che conta è rimanere lì, tenendo alta la concentrazione“.

La legittima soddisfazione per il risultato positivo: “Navone è un signor giocatore, risponde molto bene. Sapevo come affrontarlo, ma non è sempre facile mettere in pratica le strategie. Sono felice di come sono stato in campo e contento di essere ai quarti di finale. Ho sentito un supporto incredibile: mi auguro di trovare tanta gente anche nei prossimi match”.