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Dove vedere in tv Berrettini-Hurkacz oggi, Challenger Cagliari 2026: orario, programma, streaming
Matteo Berrettini tornerà in campo nel pomeriggio di venerdì 1° maggio per affrontare il polacco Hubert Hurkacz nei quarti di finale del Sardegna Open 2026, uno dei Challenger più prestigiosi dell’intero circuito cadetto. Dopo aver battuto lo statunitense Patrick Kypson e l’argentino Mariano Navone, il trentenne romano è pronto ad un nuovo esame sulla terra rossa di Cagliari.
LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-HURKACZ (3° MATCH DALLE 12.00)
Quattro nel complesso i precedenti tra i due (nessuno però sul rosso), con il finalista di Wimbledon 2021 avanti 3-1. Lo scontro diretto più recente risale però alla United Cup del 2023, inoltre la prima delle loro sfide andò in scena nell’ambito delle qualificazioni per gli Australian Open 2018. Hurkacz, presente a Cagliari tramite una wild card, sta giocando bene in queste settimane sulla terra e rappresenta dunque un duro ostacolo per Berrettini.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario, il palinsesto tv e streaming di Berrettini-Hurkacz, valevole come quarto di finale del Challenger 175 di Cagliari. Il match verrà trasmesso in diretta tv su SuperTennis; in diretta streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, DAZN e Challenger TV; in diretta live testuale su OA Sport.
CALENDARIO BERRETTINI-HURKACZ CHALLENGER CAGLIARI 2026
Venerdì 1° maggio
Campo Centrale – Inizio alle ore 12.00
M. Arnaldi vs N. Borges
A seguire
G. Cadenasso vs J. De Jong
A seguire
Matteo Berrettini vs Hubert Hurkacz – Diretta tv su SuperTennis
PROGRAMMA BERRETTINI-HURKACZ: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: SuperTennis.
Diretta streaming: supertennis.tv, SuperTenniX, DAZN e Challenger TV.
Diretta Live testuale: OA Sport.