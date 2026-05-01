Internazionali d'ItaliaTennis
Sorteggio Internazionali d’Italia 2026: orario, programma e dove si svolge
L’adrenalina comincia a salire, si avverte l’atmosfera di un evento importante e molto diverso dagli altri. Il tennis italiano corre veloce verso quella che a tutti gli effetti può essere definita la sua festa nazionale. Dal 5 al 17 maggio si svolgerà infatti la nuova edizione degli Internazionali d’Italia.
Il primo passo ufficiale verso il via della nuova edizione si svolgerà lunedì 4 maggio alle 12:00 con la cerimonia del sorteggio dei tabelloni di singolare maschile e di singolare femminile. La suggestiva cornice prescelta per ospitare l’evento sarà quella di Piazza del Popolo.
Le aspettative in casa Italia sono sicuramente alte dopo la vittoria ottenuta lo scorso anno da Jasmine Paolini nel singolare femminile. Potrebbe essere quella del 2026 l’edizione propizia in cui tornare a festeggiare la storica vittoria di un giocatore italiano nel tabellone di singolare maschile, risultato atteso da cinquant’anni.
L’ultimo a riuscire a conquistare il successo nel torneo romano era stato infatti Adriano Panatta nel 1976. Jannik Sinner, complice anche l’assenza per infortunio dell’eterno rivale Carlos Alcaraz, parte con il ruolo di favorito assoluto per la vittoria, ma il tennis italiano ha tutte le carte in regola per un torneo in cui i suoi Alfieri possano mettersi in evidenza.
CALENDARIO SORTEGGIO DEGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA 2026
Lunedì 4 maggio
Ore 12:00 cerimonia di sorteggio dei tabelloni di singolare maschile e femminile a Piazza del Popolo