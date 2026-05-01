Zverev: “Ho cercato di essere più aggressivo e di non allungare gli scambi con Cobolli”

Nell’ultimo quarto di finale del torneo ATP di Madrid, quarto Masters 1000 stagionale, Alexander Zverev piega Flavio Cobolli 6-1 6-4 in un’ora e trentadue minuti, stacca il pass per la semifinale del torneo spagnolo e si prende la rivincita dopo la sconfitta subita nella recente semifinale del torneo di Monaco.

Il tedesco affronterà nel secondo match delle semifinali il belga Alexander Blockx, autentica rivelazione del torneo che nei quarti ha eliminato il detentore del titolo Casper Ruud. Nel post partita il numero tre del mondo si è soffermato sulla tattica usata contro Cobolli e ha delineato che tipo di match si aspetta contro il belga.

Le chiavi tattiche della vittoria sull’italiano: “Credo che una delle chiavi di questa vittoria sia stata cercare di giocare un po’ più velocemente fin dal primo punto. Ho cercato di essere un giocatore molto più aggressivo rispetto a qualche settimana fa a Monaco, dove ci siamo affrontati in semifinale. Ho cercato di non allungare troppo gli scambi, una lezione che ho imparato e che oggi, fortunatamente, sono riuscito a mettere in pratica“.

L’attenzione si sposta sulla sfida contro il belga Alexander Blockx: “I primi game saranno interessanti, come sempre quando si affronta un avversario nuovo; è un mistero cosa succederà. Ho visto alcune sue partite durante il torneo; è chiaro che sta giocando molto bene. È un grande giocatore che tende ad essere molto aggressivo in campo. Mi aspetto una partita molto combattuta; sarà emozionante“.