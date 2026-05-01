LIVE Berrettini-Hurkacz, Challenger Cagliari 2026 in DIRETTA: una sfida che è stata anche semifinale Slam

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Buon pomeriggio amiche ed amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di quarti di finale del Challenger di Cagliari tra Matteo Berrettini e Hubert Hurkacz.

Entrambi i membri di quella semifinale di Wimbledon, storica per l’Italia poiché ci consegnó la prima finale a Londra della nostra storia, hanno scelto la Sardegna tra Madrid e Roma. Entrambi devono risalire la china del ranking mondiale, anche se il polacco (come l’italiano) ha impressionato per il livello che ha saputo esprimere a Montecarlo nel 3º turno punto a punto con Vacherot. Si gioca per un posto in semifinale e per 50 punti totali. Sono 175 per chi vince il torneo!

Ricordiamo che questo tipo di torneo, il Challenger 175 non è a tutti gli effetti un evento del circuito maggiore, anche se il valore del parterre dice tutt’altro. Il romano si è fatto largo dopo una battaglia d’esordio con Kypson, e poi con la convincente vittoria contro pronostico su Navone. Importante per lui non perdere terreno in classifica in vista dell’uscita dell’entry list di Wimbledon.

Non resta quindi che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della partita tra Matteo BERRETTINI e Hubert Hurkacz valida per un posto in semifinale a Cagliari, Challenger 175 su terra battuta. Si gioca come 3º match dalle 12, prima Arnaldi e Cadenasso, seguiteci!