Nishikori annuncia il ritiro a fine stagione: “Sognavo di arrivare al massimo e ce l’ho fatta. Ho dato tutto”

Come tutte le favole che si rispettino arrivo anche in questo caso il lieto fine. Kei Nishikori, con un messaggio pubblicato sul proprio profilo X, ha annunciato, questa volta senza rischio di smentita, che al termine della stagione si ritirerà ufficialmente dall’attività agonistica.

Il giapponese, classe 1989, è stato un giocatore di talento assoluto che, nell’epoca dei Fab Four, ha saputo dir la sua e, quando la condizione lo ha sostenuto, ha spesso messo in difficoltà i fenomeni del circuito. Il rammarico più grande è rappresentato forse dalla costanza dei problemi fisici che gli hanno impedito di raccogliere quanto avrebbe meritato.

Nella carriera del giocatore nipponico brillano la finale dello US Open del 2014, match perso in tre set dal croato Marin Cilic, e la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Rio de Janeiro vinta contro Rafa Nadal. Ciò che però gli appassionati ricorderanno sempre sarà il talento cristallino di un giocatore che, quando ha potuto contare sul proprio fisico, ha espresso livelli di tennis molto alti.

Nishikori commenta così la sua decisione: “Appassionato di tennis fin da bambino, ho sempre sognato di arrivare ai massimi livelli e ce l’ho fatta, arrivando nella Top 10. Nelle vittorie e nelle sconfitte, le sensazioni che ho vissuto giocando di fronte ad arene strapiene rimarranno per sempre nel mio cuore. Ci sono stati momenti in cui ho provato ansia e frustrazione perché gli infortuni non mi hanno permesso di giocare quanto avrei voluto. La voglia di migliorarmi e di superare i limiti mi ha sempre spinto a tornare in campo . Tutte le esperienze mi hanno comunque arricchito. Vorrei poter continuare la mia carriera, ma se mi guardo indietro mi rendo conto di aver dato tutto. Amerò per sempre ogni ricordo”