Chi è Zachary Svajda, il prossimo avversario di Flavio Cobolli al Roland Garros che ha eliminato Cerundolo

In un tabellone che si è clamorosamente aperto in maniera imprevista rispetto alle previsioni della vigilia, Flavio Cobolli può sfruttare la grande opportunità di arrivare più avanti possibile per continuare la sua scalata e puntare sempre più in alto nel ranking ATP. Il prossimo step per l’azzurro è rappresentato da Zachary Svajda.

Il tennista statunitense, numero 85 del ranking ATP, ha iniziato il suo torneo con il successo in rimonta, in quattro set, contro l’australiano Alexei Popyrin. Al secondo turno il giocatore a stelle e strisce ha superato Adam Walton, autore dell’eliminazione di Daniil Medvedev, nuovamente in quattro set.

Svajda ha però compiuto il suo autentico capolavoro nel match dei sedicesimi di finale quando, dopo aver vinto i primi due parziali, ha resistito al ritorno dell’argentino Francisco Cerundolo, testa di serie numero 25 e specialista dei campi in rosso, e ha vinto il match al quinto set.

L’americano, classe 2002, ha iniziato a giocare a tennis fin dalla tenera età, sfrutta il rovescio come colpo preferito ed esprime le proprie potenzialità nel migliore dei modi sui campi in cemento. Nell’unico precedente fin qui disputato tra i due giocatori Flavio Cobolli si è imposto in tre set negli ottavi di finale del torneo di Delray Beach 2024.