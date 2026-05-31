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MotoGP, acuto di Bezzecchi nel warm-up al Mugello. Bene le Ducati di Marquez e Bagnaia
Buone indicazioni da Marco Bezzecchi. Il pilota in forza all’Aprilia ha infatti segnato il miglior tempo in occasione del warm-up valido per il GP d’Italia, settimo appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP in scena sul tracciato del Mugello, iniziando così nel miglior modo possibile la lunga giornata che lo porterà alla gara lunga, pianificata per le 14:00.
Nello specifico il centauro italiano, in gomma media (scelta condivisa con la maggior parte degli altri piloti), ha fermato il cronometro a 1:45.374 precedendo di 0.051 la Gresini di Fermin Aldeguer, secondo classificato davanti alle Ducati ufficiali di Marc Marquez, terzo a 0.156, e Francesco Bagnaia, quarto a 0.202.
Settimo tempo invece per Fabio Di Giannantonio (Pertamina VR46 Racing), il quale si è dovuto accotentare di uno scarto di 0.461 rispetto al Bezz posizionandosi alle spalle della KTM di Pedro Acosta, al sesto posto con 0.376, e della Honda di Joan Mir , sesto a 0.408.
Da segnalare infine l’ottava piazza raccolta da Jorge Martin, che non è andato oltre un ritardo di 0.510, e la quattordicesima del vincitore della Sprint Race di ieri, Raul Fernandez (Trackhouse Aprilia), fermatosi a +0.643.