Matteo Arnaldi trova Frances Tiafoe: entrambi vengono da un quinto set. E c’è un precedente sulla terra rossa

Il calendario prosegue a ritmo incalzante e concede poche possibilità per il pieno recupero fisico e mentale. La voglia di continuare a provare sensazioni positive e di recuperare il terreno perduto spingono però a gettare il cuore oltre l’ostacolo per continuare a sognare in grande. Matteo Arnaldi affronta negli ottavi di finale del Roland Garros Frances Tiafoe, testa di serie numero 19.

Entrambi i giocatori sono reduci da un terzo turno nel quale hanno dovuto affrontare autentiche maratone per ottenere l’ingresso tra i migliori sedici del secondo Slam stagionale. Il ligure ha vinto un’autentica battaglia contro il belga Raphael Collignon e ha così prolungato il suo straordinario momento positivo dopo i difficili mesi condizionati dall’infortunio al piede.

L’americano è cresciuto prepotentemente alla distanza e ha rimontato due set di svantaggio contro il portoghese Jaime Faria al termine di un match che si è protratto per quattro ore e si è concluso in tarda serata. Esiste già un precedente sulla terra tra l’italiano e l’americano.

I due giocatori si sono già affrontati due volte nel corso della loro carriera con un bilancio in perfetta parità. Nell’unico precedente sul rosso, match giocato negli ottavi di finale del torneo Masters 1000 di Madrid 2025, Arnaldi ha superato Tiafoe in due set con il punteggio di 6-3 7-5.