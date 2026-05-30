Dove vedere in tv Errani/Vavassori-Stollar/Harrison, Roland Garros 2026: orario, programma, streaming

Domenica 31 maggio Sara Errani e Andrea Vavassori torneranno in scena nel tabellone di doppio misto al Roland Garros. Gli azzurri, campione in carica e n.1 del seeding, andranno a caccia di conferme dopo il buon esordio sulla terra rossa di Parigi.

La coppia formata dall’emiliana e dal piemontese ha dominato la scena nel primo match contro l’australiana Ellen Perez e il portoghese Francisco Cabral, liquidati in appena un’ora di gioco con lo score di 6-2 6-2. I prossimi avversari sanno l’ungherese Fanny Stollár e l’americano Christian Harrison e l’obiettivo, chiaramente, sarà quello di imporsi.

I due azzurri sono intenzionati ad arricchire il proprio palmares. Oltre al titolo dell’anno passato, riportando l’Italia a trionfare a Parigi nel misto dopo ben 67 anni di digiuno, Sarita e Wave sono stati protagonisti nelle due ultime edizioni degli US Open. Per questo il target è quello della quarta affermazione a livello Slam.

La partita tra Errani/Vavassori e Stollar/Harrison, valida per il secondo turno del doppio misto al Roland Garros 2026, andrà in scena domenica 31 maggio e sarà l’ultima in programma sul campo-7, il cui schedule inizierà dalle ore 11:00. La copertura televisiva non ci sarà, mentre sarà possibile seguire il match in streaming su Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ERRANI/VAVASSORI-STOLLAR/HARRISON ROLAND GARROS 2026

Domenica 31 maggio

CAMPO 7 – Inizio ore 11:00

1. Katerina Siniakova (CZE) / Taylor Townsend (USA) [1] vs N. Kichenok (UKR) / M. Ninomiya (JPN)

A seguire

2. Jakub Paul (SUI) / Marcus Willis (GBR) vs Simone Bolelli (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [5]

A seguire

3. Anheline Kalinina (UKR) / Dayana Yastremska (UKR) vs Anna Danilina (KAZ) / Aleksandra Krunic (SRB) [2]

A seguire

Sara Errani (ITA) / Andrea Vavassori (ITA) [1] vs Fanny Stollar (HUN) / Christian Harrison (USA)

PROGRAMMA ROLAND GARROS 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max, DAZN, TimVision, Prime Video Channels.

Diretta testuale: OA Sport