A che ora la MotoGP su TV8 oggi: programma in chiaro qualifiche e Sprint Race GP Italia 2026

Le qualifiche di MotoGP, Moto2 e Moto3 valevoli per il Gran Premio di Italia 2026 si disputeranno sabato 30 maggio dalle ore 10:50 alle 14:20. Dopodiché, alle ore 15:00 inizierà la Sprint della top-class, al termine della quale saranno conferiti punti valevoli per il Motomondiale, la cui classifica è pertanto destinata a modificarsi rispetto a quella del 17 maggio.

Il Mugello è diventato un’autentica istituzione della massima categoria motociclistica. Entrato in calendario nel 1976, era inizialmente una presenza occasionale, poiché doveva confrontarsi con la concorrenza di altri autodromi del nostro Paese. La pista edificata a Scarperia e San Piero ha tuttavia guadagnato sempre più credito e prestigio, assumendo una posizione di forza rispetto a Monza, Imola e Misano.

Complessivamente, al Mugello si sono disputate 35 edizioni del Gran Premio d’Italia (1976, 1978, 1985, 1992 e tutte quelle dal 1994 in poi), alle quali vanno aggiunte 4 edizioni del Gran Premio di San Marino (1982, 1984, 1991, 1993). In questo 2026, assisteremo dunque alla cifra tonda delle 40 gare iridate, seppur con due denominazioni diverse.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Italia 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT) su SKY Sport Uno (201) e SKY Sport MotoGP (208); in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Sabato 30 maggio

Ore 10:50, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 12:10, Baggers, Gara 1

Ore 12:45, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:40, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP ITALIA

Sabato 30 maggio

Ore 08:40-09:10, Moto3, Prove libere (II)

Ore 09:25-09:55, Moto2, Prove libere (II)

Ore 10:10-10:40, MotoGP, Prove libere (II)

Ore 10:50-11:05, MotoGP, Qualifiche – Q1

Ore 11:15-11:30, MotoGP, Qualifiche – Q2

Ore 12:10, Baggers, Gara (I)

Ore 12:45-13:00, Moto3, Qualifiche – Q1

Ore 13:10-13:25, Moto3, Qualifiche – Q2

Ore 13:40-13:55, Moto2, Qualifiche – Q1

Ore 14:05-14:20, Moto2, Qualifiche – Q2

Ore 15:00, MotoGP, SPRINT

Ore 16:10, Baggers, Gara (II)

PROGRAMMA GP ITALIA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): TV8 (125 Sky e 8 DT).

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208).

Diretta streaming: SkyGO e Now per gli abbonati / TV8.it per tutti.

Diretta testuale: OA Sport.