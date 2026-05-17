Quando la MotoGP su TV8 oggi, GP Catalogna 2026: orario differita gara in chiaro

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP andrà in scena alle ore 14:00 di domenica 17 maggio. Prima della Maxima Categoria, come di consueto, assisteremo alla gara della Moto3 (che si terrà dalle 11:00) e da quella della Moto2, prevista per le ore 12:15. Il warm-up, ormai diventato un vero pro-forma, sarà in testa all’intero schedule.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

Il circuito costruito sulle alture a settentrione di Barcellona è veloce e tecnico al tempo stesso. La sua caratteristica primaria è però legata all’asfalto, che fornisce poco grip. Spesso, i piloti si trovano letteralmente “sulle uova” e devono gestire gli pneumatici. La scelta delle mescole, peraltro, non è mai banale. Non si può osare troppo, poiché il rischio è di incappare in forte degrado.

Nel 2025, in MotoGP vinse Alex Marquez, che sovrastò “senza trucco e senza inganno” il fratello Marc, alfine secondo traguardo. Il podio venne completato da Enea Bastianini (terzo). In Moto2 si impose lo spagnolo Daniel Holgado, mentre in Moto3 l’affermazione fu appannaggio di un altro iberico, ossia Angel Piqueras.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del Gran Premio di Catalogna 2026 di MotoGP. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta TV su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport MotoGP (208); in differita gratis e in chiaro su TV8; in diretta streaming su SkyGO, NOW e Tv8.it. Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA MOTOGP SU TV8 OGGI

Domenica 17 maggio

13.20 Moto3, GP Catalogna: gara (18 giri) – Differita tv in chiaro*.

14.40 Moto2, GP Catalogna: gara (21 giri) – Differita tv in chiaro*.

20.35 MotoGP, GP Catalogna: gara (24 giri) – Differita tv in chiaro.

*Gli orari delle differite delle gare di Moto3 e Moto2 potrebbero essere soggetti a variazioni per la copertura della finale di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2026, oltre che di quella del singolare maschile

DIRETTE SKY SPORT MOTOGP GP CATALOGNA

Domenica 17 maggio (orari italiani)

Ore 09:40, Warm-up (Solo MotoGP)

Ore 11:00, Gara MOTO3

Ore 12:15, Gara MOTO2

Ore 14:00, GRAN PREMIO MOTOGP

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa e su Sky Sport Uno (201) per tutti gli eventi tranne la gara di Moto2, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.