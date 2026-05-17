MotoGP, GP Catalogna 2026. Acosta e Di Giannatonio provano a riaprire il Mondiale, Bezzecchi e Martin cercano il riscatto

Il Gran Premio di Catalogna di MotoGP prenderà il via alle ore 14:00 di domenica 17 maggio. La sesta prova del Motomondiale 2026 si annuncia scoppiettante dopo la Sprint disputatasi nella giornata di ieri, conclusa con il successo di Alex Marquez ai danni di Pedro Acosta. Il primo conferma di esaltarsi quando corre in Spagna, il secondo proprio non riesce a scrollarsi di dosso la scomoda etichetta di “piazzatissimo”.

Ovviamente, oggi, Acosta tenterà di spezzare quella che appare un’autentica maledizione. Si parla di un pilota che, nei GP propriamente detti, vanta 12 podi, equamente divisi fra secondi e terzi posti! Riuscirà El Tiburon de Mazarron, forte della partenza dalla pole position, a sfatare il tabù? La lista di chi avanzerà obiezioni in merito è lunga ed è capitanata da chi, in seno a Ducati, prova a fare la voce grossa. Il già citato Alex Marquez e il solido Fabio Di Giannantonio sono tra i favoriti per l’affermazione odierna.

Nel frattempo, sarà interessante constatare quale rendimento avranno i due piloti Aprilia, in fuga nel Mondiale dopo il GP di Le Mans. Ieri, Marco Bezzecchi ha disputato una Sprint anonima, chiusa al nono posto. Ha comunque racimolato 1 punticino, a differenza del compagno di squadra Jorge Martin, che dal canto suo proprio non vuole saperne di restare in piedi. In questi giorni, il madrileno continua a cadere o scivolare, presentando una versione di sé stesso diametralmente opposta a quella da dominatore di Le Mans.

Occhio, perché Acosta e Di Giannantonio hanno l’opportunità di rintuzzare parte dello strappo aritmetico generato dai “Cavalieri Neri” dell’Aprilia dopo il GP di Francia. A meno che Bezzecchi e Martin non ritrovino la competitività dei giorni migliori, ossia tutti quelli vissuti sinora nel 2026. Nel pomeriggio la sentenza della corte catalana, in questa stagione che fornisce tendenze, ma non ancora certezze.