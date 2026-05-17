MotoGP oggi in tv, GP Catalogna 2026: orari warm-up e gara, streaming, differita TV8

Il Motomondiale 2026 sta per archiviare la tappa a Barcellona per il Gran Premio di Catalogna, quinto round stagionale, in programma oggi, domenica 17 maggio, sul celebre circuito del Montmeló. Un appuntamento che si preannuncia ricco di spunti, soprattutto dopo quanto visto nella Sprint del sabato, dove diversi protagonisti sono chiamati a cambiare passo.

LA DIRETTA LIVE DI WARM-UP E GARA DI MOTOGP ALLE 9.40 E ALLE 14.00

Si preannuncia una gara particolarmente incerta in top-class. L’Aprilia non ha brillato particolarmente ieri e i due alfieri principali, Marco Bezzecchi e Jorge Martin, saranno costretti alla rimonta. Altri potrebbero approfittarne. E’ il caso di Alex Marquez, vincitore ieri della Sprint e in grado di bissare visto il passo dimostrato in sella alla Ducati Gresini.

Da considerare in quest’ottica anche l’alfiere della KTM, Pedro Acosta, sempre molto combattivo quando si tratta di confrontarsi per le posizioni di vertice. Attenzione, poi, a Fabio Di Giannantonio che, sulla Ducati VR46, potrebbe avere il passo per far saltare il banco. Per quanto riguarda Francesco Bagnaia, la sua dovrà essere una gara in rimonta.

La domenica del GP di Catalogna sarà trasmessa in diretta televisiva nella sua totalità su Sky Sport MotoGP (208) e per tutto il programma tranne la gara di Moto2 su Sky Sport Uno (201). Su TV8, in chiaro, ci sarà la trasmissione in differita delle gare delle tre categorie, ma non del warm-up della classe regina. In streaming avremo la trasmissione in diretta su SkyGo e su NOW, mentre su TV8.it ci sarà la differita delle tre corse, come già ribadito. OA Sport vi darà la piena copertura dell’evento.

MOTOGP OGGI IN TV

Domenica 17 maggio

Ore 09.40-09.50, MotoGP, Warm Up – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 11.00, Moto3, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 12.15, Moto2, Gara – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208).

Ore 14.00, MotoGP, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

PROGRAMMA GP CATALOGNA MOTOGP 2026: COME SEGUIRLO IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport MotoGP (208) con copertura completa e su Sky Sport Uno (201) per tutti gli eventi tranne la gara di Moto2, differita in chiaro su TV8 HD (solo gare).

Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, differita gratuita su tv8.it (solo gare).

Diretta Live testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Domenica 17 maggio

13.20 Moto3, GP Catalogna: gara (18 giri) – Differita tv in chiaro*.

14.40 Moto2, GP Catalogna: gara (21 giri) – Differita tv in chiaro*.

20.35 MotoGP, GP Catalogna: gara (24 giri) – Differita tv in chiaro.

*Gli orari delle differite delle gare di Moto3 e Moto2 potrebbero essere soggetti a variazioni per la copertura della finale di doppio maschile degli Internazionali d’Italia 2026, oltre che di quella del singolare maschile